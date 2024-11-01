CUIIListe.de

DNS Resolver

Um herauszufinden, ob ein Internetanbieter eine Webseite blockiert, nutzen wir verschiedene DNS-Resolver. Unten kannst du sehen, wie es denen gerade so geht. Ein grüner Haken bedeutet ganz einfach, dass der Resolver erreichbar ist und auf Anfragen antwortet.

Lustige Info nebenbei: Vodafone, 1&1 und Telefónica (aka o2) erlauben leider keinen Zugriff von außen auf ihre DNS-Resolver. Daher nutzen wir bei denen die DNS-Resolver von irgendwelchen Leuten, die ihren Port 53 offen haben, bei dem jeweiligen Internetanbieter sind und die DNS-Anfragen auch an diesen weiterleiten. Diesen DNS-Resolvern haben wir eher wenig bedeutende Namen gegeben. Die von der Telekom wurden von dieser selbst benannt.