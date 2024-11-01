CUIIListe.de

Die CUII ist ein privater Zusammenschluss, der Internetsperren durchsetzt. Zwar stützt man sich mittlerweile auf Gerichtsurteile, oft handelt es sich dabei jedoch um sogenannte Versäumnisurteile: Erscheint ein Internetanbieter nicht vor Gericht, wird die Sperre ohne tiefe inhaltliche Prüfung erlassen - und alle anderen Provider ziehen "freiwillig" mit.
Die CUII sperrt Domains. Welche genau? Das wird von der CUII nicht preisgegeben.
Aber keine Sorge - dafür gibt es ja uns. Wir geben unser Bestes, um alle gesperrten Domains zu sammeln und zu veröffentlichen.
Zitat aus Anlage 1 §4 Abs. 4 lit. l des CUII-Verhaltenskodex
SUW = Strukturell urheberrechtsverletzende Webseite
Wir zeigen Ihnen wie Sie ganz einfach die intransparenten Netzsperren der CUII umgehen können.
Die CUII hat im Moment 0 Domains gesperrt. Schau dir die Liste an!
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