CUIIListe.de
Diese Webseite ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht verfügbar.
Die CUII veranlasst die Sperrung dieser Seite – oft ohne tiefgehende richterliche Prüfung.

Fragwürdige Gerichtsbeschlüsse

Die CUII ist ein privater Zusammenschluss, der Internetsperren durchsetzt. Zwar stützt man sich mittlerweile auf Gerichtsurteile, oft handelt es sich dabei jedoch um sogenannte Versäumnisurteile: Erscheint ein Internetanbieter nicht vor Gericht, wird die Sperre ohne tiefe inhaltliche Prüfung erlassen - und alle anderen Provider ziehen "freiwillig" mit.

"Transparente" Sperrliste

Die CUII sperrt Domains. Welche genau? Das wird von der CUII nicht preisgegeben.

Aber keine Sorge - dafür gibt es ja uns. Wir geben unser Bestes, um alle gesperrten Domains zu sammeln und zu veröffentlichen.

Zitat aus Anlage 1 §4 Abs. 4 lit. l des CUII-Verhaltenskodex SUW = Strukturell urheberrechtsverletzende Webseite

Unsere Ziele

  • Transparenz: Wir wollen die Sperrpraxis der CUII transparent machen.
  • Meinungsfreiheit: Wir wollen die Meinungsfreiheit im Internet schützen.
  • Freies Internet: Wir sind für eine Welt, in der das Internet frei und offen ist.
  • Keine Zensur: Wir sind gegen Zensur durch private Organisationen.

Zensur umgehen

Wir zeigen Ihnen wie Sie ganz einfach die intransparenten Netzsperren der CUII umgehen können.

Gesperrte Domains

Die CUII hat im Moment 0 Domains gesperrt. Schau dir die Liste an!

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Über uns

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