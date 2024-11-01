CUIIListe.de

Über uns

Hey, diese Seite wurde hauptsächlich von mir, Lina (lina.sh), entwickelt und ins Leben gerufen. Ich bin eine 18-jährige Entwicklerin aus Deutschland mit einer Leidenschaft für Informatik. Dieses Projekt ist nicht nur durch mich allein entstanden; einige Freunde haben großartig mitgeholfen (siehe weiter unten!). Tritt gerne unserem Discord-Server oder Matrix-Space bei, um mit uns in Kontakt zu treten. Falls du Informationen zur CUII hast, teile sie dort gerne mit uns. Andere Kontaktmöglichkeiten findest du weiter unten. Kontakt Matrix-Space: #space:lina.sh

Discord-Server: https://discord.gg/mrKTxwHxv7

E-Mail: [email protected]

Direkter Kontakt: Finde mich auf lina.sh – Matrix, Discord und mehr.

Danksagungen Danke an alle, die mich bei diesem Projekt unterstützt haben. Ohne euch wäre diese Seite nicht möglich gewesen. Besonderer Dank geht an: Northernside für das ranholen der großen Domainliste

86dd.eu für DNS-Resolver-Tests und mehr

Veronoicc für die Suche nach offenen DNS-Resolvern

SSI, einem echt coolen technischen Discord-Server mit vielen coolen Nerds -> ssi.fyi

Die Originale CUIIListe, welche uns die ursprüngliche Idee gegeben hat

Impressum Angaben gemäß § 5 DDG



lina.sh - Romuald Duckeck

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Inhaltlich verantwortlich nach § 18 Abs. 2 MStV: Romuald Duckeck

Was ist das hier? Diese Seite beschäftigt sich mit der CUII und deren Sperrlisten. Die CUII ist ein privater Zusammenschluss, der Internetsperren durchsetzt. Zwar stützt man sich mittlerweile auf Gerichtsurteile, oft handelt es sich dabei jedoch um sogenannte Versäumnisurteile: Erscheint ein Internetanbieter nicht vor Gericht, wird die Sperre ohne tiefe inhaltliche Prüfung erlassen – und alle anderen Provider ziehen "freiwillig" mit. Zudem werden nachträglich oft weitere Domains ohne neuen gerichtlichen Beschluss blockiert, wenn die CUII intern entscheidet, dass diese zu einem bereits gesperrten Angebot gehören. Da jegliche Domain-Sperrlisten von der CUII strikt geheim gehalten werden, ist diese Vorgehensweise unglaublich intransparent.

Für Entwickler Unsere API ist unter api.cuiiliste.de erreichbar. Du kannst den Quellcode für unser Frontend und die API auf GitHub einsehen und daran mitarbeiten. CuiiListe-Frontend CuiiListe-API