Hey, diese Seite wurde hauptsächlich von mir, Lina (lina.sh), entwickelt und ins Leben gerufen.
Ich bin eine 18-jährige Entwicklerin aus Deutschland mit einer Leidenschaft für Informatik. Dieses Projekt ist nicht nur durch mich allein entstanden; einige Freunde haben großartig mitgeholfen (siehe weiter unten!). Tritt gerne unserem Discord-Server oder Matrix-Space bei, um mit uns in Kontakt zu treten. Falls du Informationen zur CUII hast, teile sie dort gerne mit uns. Andere Kontaktmöglichkeiten findest du weiter unten.
Danke an alle, die mich bei diesem Projekt unterstützt haben. Ohne euch wäre diese Seite nicht möglich gewesen. Besonderer Dank geht an:
Angaben gemäß § 5 DDG
lina.sh - Romuald Duckeck
c/o Online-Impressum #9117
Europaring 90
53757 St Augustin
E-Mail: [email protected]
Zweiter Kommunikationsweg: Kontaktformular via Online-Impressum
Inhaltlich verantwortlich nach § 18 Abs. 2 MStV: Romuald Duckeck
Diese Seite beschäftigt sich mit der CUII und deren Sperrlisten. Die CUII ist ein privater Zusammenschluss, der Internetsperren durchsetzt. Zwar stützt man sich mittlerweile auf Gerichtsurteile, oft handelt es sich dabei jedoch um sogenannte Versäumnisurteile: Erscheint ein Internetanbieter nicht vor Gericht, wird die Sperre ohne tiefe inhaltliche Prüfung erlassen – und alle anderen Provider ziehen "freiwillig" mit.
Zudem werden nachträglich oft weitere Domains ohne neuen gerichtlichen Beschluss blockiert, wenn die CUII intern entscheidet, dass diese zu einem bereits gesperrten Angebot gehören. Da jegliche Domain-Sperrlisten von der CUII strikt geheim gehalten werden, ist diese Vorgehensweise unglaublich intransparent.
Unsere API ist unter api.cuiiliste.de erreichbar. Du kannst den Quellcode für unser Frontend und die API auf GitHub einsehen und daran mitarbeiten.
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CUIIListe.de ist eine unabhängige Plattform und steht in keiner offiziellen Beziehung zur CUII. Wir sind nicht mit der CUII verbunden oder von ihr autorisiert. Alle Informationen auf dieser Website basieren auf öffentlich verfügbaren Daten und der persönlichen Recherche. Bei Fragen oder Unsicherheiten hinsichtlich gesperrter Domains oder der CUII wenden Sie sich bitte direkt an die CUII.
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